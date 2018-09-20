Российские военные провели патрулирование в Сирии рядом с Голанскими высотами

В Сирии российская военная полиция и представители Центра по примирению враждующих сторон провели патрулирование освобожденных населенных пунктов в провинции Эль-Кунейтра.

Крайней точкой согласованного с ООН маршрута был город Эр-Рафид, который находится на границе со спорной территорией - Голанскими высотами.

По пути патрульные осмотрели, как провинция возвращается к мирной жизни: посетили школы, больницы, посты российской военной полиции, центр по амнистированию боевиков, а также пообщались с людьми, которые теперь живут на освобожденной территории. Военные доставили туда гуманитарную помощь.

«Мы обеспечили доставку гуманитарной помощи населению, пострадавшему в ходе ведения боевых действий. Наблюдаем за соблюдением договора в соответствии с резолюцией ООН по ограничению вооружения вблизи линии "Браво" со стороны Сирии», - рассказал заместитель командующего группировкой российских войск генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

По следам российских представителей теперь должны пройти патрули ООН. В этих районах международной миссии не было больше шести лет.