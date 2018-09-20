Результаты выборов главы Приморья официально признаны недействительными

Результаты досрочных выборов губернатора Приморского края официально признаны недействительными. Соответствующее решение по рекомендации ЦИК РФ принял приморский избирком.

На заседании комиссии избиркома, состоявшемся 20 сентября, было объявлено, что всего к ним поступило около 200 жалоб на проведение голосования. Как уточнили в комиссии, 115 из них были связаны с подкупом избирателей.

Ранее, по итогам второго тура выборов главы регионов, два кандидата - Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко - обвинили друг друга в фальсификации протоколов. Официальная проверка голосования показала многочисленные нарушения.

Глава ЦИК РФ назвала случившееся «ударом под дых» и сообщила, что новые выборы могут состояться через три месяца.