Названа самая смертоносная инфекция в мире

Туберкулез остается на первом месте по числу летальных исходов. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом, по данным организации, смертность от данного инфекционного заболевания значительно снизилась в последние годы. С 2000 года удалось предотвратить около 54 миллионов смертей от данной болезни. В 2017 году болезнью заразились десять миллионов человек, 1,6 миллион из них не выжили.

Проблемой врачи называют резистентную форму туберкулеза, при которой инфекция не реагирует на лекарство рифампицин.

Медики призвали страны вспомнить о национальных и международных обязательствах, опираясь на принятые меры в Индии, России, Руанде и Южной Африке, и выделять больше средств на борьбу с туберкулезом.

По данным ВОЗ, в 2018 году на программу по борьбе с туберкулезом необходимо 3,5 миллиарда долларов, а до 2022 года - вдвое больше.