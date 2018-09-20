Грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей в Колумбии

В Колумбии грузовик на огромной скорости влетел в толпу людей. Восемь человек погибли, еще десять получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает портал Tiempo, этому ДТП предшествовала другая авария. Именно из-за нее люди и находились на дороге. На трассе столкнулись две фуры, перевозившие мороженое и йогурты. Продукты рассыпались по проезжей части и местные жители бросились их собирать, пренебрегая всеми правилами безопасности.

В этот момент их протаранил автомобиль, груженный камнями. По предварительным данным, у него отказали тормоза. Проводится проверка.