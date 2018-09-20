МВД проверило законность концертной деятельности Вайкуле в РФ

В МВД не нашли нарушений в концертной деятельности и пребывании на территории России певицы Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при управлении МВД по Москве Александр Хаминский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить концертную деятельность Вайкуле в России.

В запросе говорилось о необходимости проверить деятельность артистки на предмет установления фактов «незаконно осуществляемой гражданкой Латвии Вайкуле трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента» вплоть до привлечения ее к административной ответственности.

По результатам проверки в МВД сообщили, что оснований для составления протокола об административном правонарушении нет.

В августе певица Лайма Вайкуле сделала заявление о том, что посещение Крыма «запрещено европейцам», поэтому она отказывается ехать туда с концертами вне зависимости от суммы гонорара. Позже она добавила, что готова приехать на полуостров даже бесплатно, когда с России снимут санкции.

После этого общественный совет при МВД России начал проверку деятельности артистов на территории страны. По словам руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики в Общественном совете при московском МВД Александра Хаминского, проверка коснется не только латвийской певицы, но и всех приезжающих в Россию артистов, а также отечественных исполнителей.