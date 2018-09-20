Хозяин ресторана вернул забывчивой туристке сумочку с 13 тысячами евро

Туристка, улетавшая из аэропорта Неаполя, перед полетом пообедала в ресторане и забыла в заведении сумку с кошельком, в котором лежали 13 тысяч евро.

О пропаже она вспомнила только в самолете. Путешественница нашла владельца ресторана Энрико Скеттино в Facebook. Девушка попросила его отыскать сумку, в которой, по ее словам, лежало 500 евро.

Энрико лично пошел в ресторан и нашел забытую вещь на полу у ножки стула. Мужчина передал сумку в полицию, не открывая. В отделении полицейские раскрыли сумку, и выяснилось, что в портмоне лежало не с 500, а 6900 долларов и 6000 евро.

Девушка сообщила, что скоро вернется в Неаполь, чтобы забрать свое имущество, сообщает «Италия по-русски».