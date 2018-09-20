Названы сроки новой Великой депрессии в мировой экономике

В ближайшие два года в мире может начаться новый глобальный финансовый кризис. Об этом заявил миллиардер из США, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио.

По его словам, сложившаяся в мировой экономике ситуация во многом напоминает ему преддверие Великой депрессии.

«Я думаю, что период, в котором мы находимся, очень похож на 30-е годы прошлого века», - приводит слова Далио Business Insider.

Далио пояснил, что экономический цикл делится на несколько стадий. На первом этапе долги растут вместе с доходами, при этом цена активов корпораций тоже растет.

Позже банки запускают политику ужесточения кредитно-денежной политики, процентные ставки уменьшаются почти до нуля. На данном этапе экономика входит в стадию депрессии. Тогда центробанки смягчают политику и начинают покупать активы.

На таком этапе развития экономики в мире растет разрыв между «богатыми» и «бедными» слоями населения, что приводит к увеличению популизма.