Опубликовано видео с места крушения МиГ-31
19 сентября в Нижегородской области истребитель МиГ-31 потерпел крушение, оба летчика успели катапультироваться.
В среду 19 сентября истребитель Миг-31 потерпел аварию во время тренировочного полета на одном из военных аэродромов в Нижегородской области. «Звезда» публикует кадры с места событий.
На опубликованной записи видно, как на место прибыли сотрудники полиции, МЧС и пожарной службы.
Для установления всех причин произошедшего проводится расследование. Место крушения оцеплено для обеспечения благоприятных условий работы специалистов.
Ранее сообщалось, что летчики потерпевшего крушение истребителя-перехватчика катапультировались и были оперативно эвакуированы с места приземления. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.