Опубликовано видео с места крушения МиГ-31

В среду 19 сентября истребитель Миг-31 потерпел аварию во время тренировочного полета на одном из военных аэродромов в Нижегородской области. «Звезда» публикует кадры с места событий.

На опубликованной записи видно, как на место прибыли сотрудники полиции, МЧС и пожарной службы.

Для установления всех причин произошедшего проводится расследование. Место крушения оцеплено для обеспечения благоприятных условий работы специалистов.

Ранее сообщалось, что летчики потерпевшего крушение истребителя-перехватчика катапультировались и были оперативно эвакуированы с места приземления. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.