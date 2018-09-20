Матроса разрубило винтом самолета на палубе авианосца ВМС США

В Атлантическом океане на палубе авианосца George Bush один из матросов погиб после того, как его смертельно ранило винтом самолета Grumman E-2 Hawkeye.

Инцидент произошел 17 сентября. Во время закрепления лайнера на палубе моряк подошел к не остановившемуся пропеллеру, и тот буквально разрубил юношу. О несчастном случае сообщило издание NavyTimes.

Погибшим оказался 21-летний моряк Джозеф Мин Наглак. Он был присоединился к военно-морскому флоту чуть более года назад в штате Нью-Джерси.

По факту случившегося проводится проверка. Сослуживцы выразили соболезнования родным и близким погибшего в соцсетях, где также разместили его фотографию.