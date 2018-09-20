В России хотят разрешить продажу пива на стадионах

Министерство спорта РФ работает над предложением о снятии ограничения на продажу пива на футбольных стадионах. В настоящий момент активно ведется диалог со спортивными организациями и структурами, а также представителями профессиональных клубов.

«Мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола», - рассказал глава Минспорта Павел Колобков.

Он пояснил, что, если запрет на продажу пива будет снят, распивать алкоголь станет возможно и на других спортивных объектах. В разговоре с газетой «Известия» министр добавил, что вопрос будет решен уже в ближайшее время.

В России запрет на продажу пива на стадионах действует с 2005 года. Исключением послужило лишь проведение в стране Чемпионата мира по футболу, когда пиво продавалось на специальных стендах.

Опыт ЧМ-2018 показал, что инициатива по возвращению алкогольного напитка на площадки проведения турнира имеет право на существование. Окончательное решение планируется принять до конца сентября.