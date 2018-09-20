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Россия планирует создать многоразовую ракету-носитель

Дарья Михалина
04:27 20.09.2018
В ФПИ анонсировали создание полнофункционального демонстратора возвращаемой ступени ракеты через четыре года.
Россия планирует создать многоразовую ракету-носитель
Фото: roscosmos.ru

В России к 2023 году планируют создать ракету-носитель многоразового использования. При ее создании специалисты намерены учесть опыт компании Илона Маска SpaceX. Об этом рассказали в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Отмечается, что российская сторона уже изучила все существующие на сегодняшний день разработки.

«Каждая из них имеет свою специфику, в том числе по применению, базированию, по наличию космодромов, их территориальному положению и так далее. Изучив все подобные проекты, пришли к выводу, что для России наиболее интересным является именно возвращение ступени по-самолетному», - цитирует РИА Новости сообщение ФПИ.

Как следует из заявления, проект под названием «Крыло-СВ» может быть реализован в течение четырех лет. За его основу был взят проект «Байкал», разработанный Центром им. Хруничева.

Проводиться работы будут поэтапно. Так, на техническое проектирование, по предварительным данным, должно уйти около года.

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