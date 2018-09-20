«Мрачная картина»: эксперты NI рассказали о катастрофической ситуации в ВВС США

Эксперты американского военного издания The National Interest оценили возможности ВВС США в вероятных конфликтах.

По мнению специалистов, основанных на анализах исследовательского центра RAND и Счетной палаты США, американские ВВС перегружены задачами, при этом имеют большие кадровые и технические проблемы.

В частности, моделировалась ситуация «холодной войны» США с Россией или Китаем, региональные конфликты, борьба с повстанцами и операции по принуждению к миру. Эксперты отмечают, что во всех случаях вырисовывается «мрачная картина» и ВВС США «находятся в серьезной беде».

Согласно расчетам RAND, практически ни в одном из сценариев американская авиация не смогла бы достичь стопроцентного успеха. Например, в случае длительного регионального конфликта процент удачных воздушных атак и авиаударов составит всего 62% и 65% соответственно.

Наиболее «беззубыми» окажутся американские летчики в ситуации прямого боестолкновения. Так, количество успешных бомбовых ударов составит всего 46%, а процент удачной разведки будет меньше 30.

Ранее специалист по политике в области ядерных технологий в интервью The National Interest рассказал, почему современные перехватчики США не способны справиться с гиперзвуковыми ракетами, производимыми в России.