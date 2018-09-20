Украинские националисты готовят штурм Киево-Печерской лавры

Украинские националисты планируют провести захват Киево-Печерской лавры. Штурм будет совершен 14 октября. С таким заявлением выступил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

«Сейчас звучат угрозы, что 14 октября, на Покров будут вновь захваты святынь – так называемых "московских центров"», - поведал он в своем обращении, опубликованном на Youtube.

При этом церковнослужитель заметил, что грамотнее было бы назвать «центры» не «московскими», а «Христовыми».

«Разве у нас здесь Москва? Мы здесь проповедуем Христа, распятого и воскресшего из мертвых, и призываем всех быть христианами», - подчеркнул митрополит.

Настоятель призвал верующих молиться за святыни и защищать их.

Он добавил, что в настоящий момент на Украине собираются подписи о передаче Киево-Печерской лавры государству. Однако митрополит отметил, что церковь и так является госструктурой, которая лишь арендуется.

«Но что делает государство? Разрушает до основания историю которая есть, которая была», - заявил он.

Кроме того, митрополит Павел также подчеркнул, что Константинопольский Патриархат, к которому обратился Петр Порошенко за признанием украинских раскольников, «сегодня привносит вражду между людьми».