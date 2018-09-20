ВМС США предложили России помощь в поисковых работах в районе крушения Ил-20

ВМС США готовы оказать необходимую помощь России при проведении поисковых работ на месте крушения самолета Ил-20.

«Наши корабли готовы оказать помощь любой стране, которая попросит оказать помощь на море, что является основополагающим элементом ответственности моряков», - цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы шестого флота США Кайле Рейнса.

В настоящее время поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

Напомним, Ил-20 исчез с радаров за час до полуночи 18 сентября. Позже выяснилось, что самолет был сбит вечером 17 сентября ракетой С-200 комплекса сирийских ПВО, которая отражала атаку израильских ВВС. В результате трагедии погибли 15 российских военных.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, вина за сбитый самолет и гибель экипажа полностью лежит на Израиле. В свою очередь Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск.