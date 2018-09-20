Продолжение традиций русского народа – Газзаев о строительстве Главного храма ВС РФ

Футбольный тренер и депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев поддержал инициативу строительства Главного храма Вооруженных Сил в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот».

«Абсолютно уверен, строительство Главного храма Вооруженных Сил в парке "Патриот" - это прекрасная инициатива и великолепная идея. Это продолжение традиций русского народа. По сути – это учебно-духовный центр просвещения для военнослужащих и их семей, это и центр патриотического воспитания нашей молодежи», - сказал он.

Газзаев также отметил глубокую связь Вооруженных Сил и православной веры и назвал это единством армии и народа.

«Хочется эти традиции сохранять и возрождать. Это очень важно для нашей страны и для нашего народа», - добавил Валерий Газзаев.

Главный храм ВС РФ появится в Подмосковье на территории парка «Патриот» по инициативе главы военного ведомства Сергея Шойгу. Он будет возведен исключительно на народные пожертвования.

Решением организационных вопросов строительства и сбора добровольных пожертвований будет заниматься благотворительный фонд «Воскресение».

Посмотреть все реквизиты для осуществления пожертвования на строительства храма можно по данной ссылке.