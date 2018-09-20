Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве прошли торжества в честь 60-летия ВАИ

Наталья Вальханская
02:00 20.09.2018
Захарова рассказала, что ее дед был первым начальником военной автоинспекции Москвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду приняла участие в праздновании 60-летия военной автомобильной инспекции гарнизона города Москвы, которое состоялось в Доме офицеров.

Она не случайно вспоминает о своей семье на сцене перед инспекторами ВАИ. Самый обаятельный российский дипломат Мария Захарова внучка первого начальника московской военной автоинспекции Владислава Григорьевича Мачулко рассказывает, как подчиненные деда воевали во время великой отечественной.

«Когда автотехника отказывала они брали на плечи снаряд и в любую погоду несли. И после войны это было делом жизни, не изменял автомобилю, продолжил работу в МАДИ и готовил молодое поколение», - поделилась Мария Захарова.

Мария Захарова на концерте в честь 60-летия ВАИ вместе с мамой и дядей Алексеем Владиславовичем. Он как и заслуженный отец пошел по стопам, а вернее по дорогам военной автоинспекции.

«Нашел часть, где мне надо было служить. Первый, кто попался, говорит: «Мачулко, так я же вашего отца хорошо знаю, он у меня права отобрал», - рассказал Алексей Мачулко.

Стройный ряд белоснежных патрулей и офицеры инспекторы - все как с иголочки на строевом смотре с обычными легковыми автомобилями, только в фирменной раскраске ВАИ. На небольшом плацу приемы экстремального вождения не продемонстрируешь, зато можно показать тоже не самое простое мастерство - филигранной парковки.

Дорожная инспекция для военных. Задачи понятны и ясны: следить, чтобы водители воинского транспорта не нарушали и по форме были одеты всегда - в общем смотрелись образцом для остальных автомобилистов.

Кроме этого нужно обеспечить передвижение воинских колонн и сопровождать высокопоставленных начальников, а еще обучать молодых - будущих защитников отечества, которые только собираются сесть за руль.

Тут же устроили настоящую проверку машины на прочность, впрочем, как и самого военного инспектора за рулем. В конкурсе «Дорожный патруль» водители ВАИ соревнуются в самом что ни на есть контраварийном вождении, и смотрится это в духе фильмов о скоростных гонках.

Среди всех стран-участниц российская команда - лучшая, выступали на новых отечественных авто.

В какой еще инспекции можно получить сразу с десяток автомобильных номеров - только в ВАИ. Офицеры частей приезжают сюда забрать госзнаки сразу для всей новой техники, поступившей в парк. Работа кипит и в аналитическом отделе инспекции, есть и такой - создан, чтобы изучать накопленный опыт и каждую новую задачу выполнять лучше предыдущей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.09.2018, 22:48
Асад выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20
Дата19.09.2018, 09:03
На учениях «Селенга-2018» впервые применят огнеметы «Солнцепек»
Дата18.09.2018, 13:10
Чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата20.09.2018, 02:17
Российские базы в Сирии защитят автоматизированными системами контроля
Дата19.09.2018, 08:44
Немецкие СМИ объяснили, почему Т-34 стал «смертоносным сюрпризом» для Вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:35 Армия
Масштабная тренировка боевых пусков ракет прошла на юге России
00:45 В стране и мире
Видео
Академию СБУ украсили огромным граффити с бойцом ФСБ
00:05 Спорт
Роналду получил красную карточку в матче Лиги чемпионов и заплакал
23:13 Армия
Видео
Шойгу наградил курсанта, посадившего самолет после отказа двигателя
22:41 В стране и мире
Видео
Главком ВВС Израиля с информацией об Ил-20 прибудет в РФ 20 сентября
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Гигантское пульсирующее существо нашли на пляже в Новой Зеландии
Жители деревни в Архангельской области отомстили за фотосессию итальянскому Vogue
Видео
Из-за урагана «Флоренс» в США образовались острова ядовитых муравьев
Корабль знаменитого капитана Кука обнаружили вдали от родных берегов
Видео
В Приморье затонул плавучий док с судами и кранами: видео
Видео
Беспорядки и стрельба: кабардинцы столкнулись с балкарцами в Приэльбрусье
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.