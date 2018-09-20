В Москве прошли торжества в честь 60-летия ВАИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду приняла участие в праздновании 60-летия военной автомобильной инспекции гарнизона города Москвы, которое состоялось в Доме офицеров.

Она не случайно вспоминает о своей семье на сцене перед инспекторами ВАИ. Самый обаятельный российский дипломат Мария Захарова внучка первого начальника московской военной автоинспекции Владислава Григорьевича Мачулко рассказывает, как подчиненные деда воевали во время великой отечественной.

«Когда автотехника отказывала они брали на плечи снаряд и в любую погоду несли. И после войны это было делом жизни, не изменял автомобилю, продолжил работу в МАДИ и готовил молодое поколение», - поделилась Мария Захарова.

Мария Захарова на концерте в честь 60-летия ВАИ вместе с мамой и дядей Алексеем Владиславовичем. Он как и заслуженный отец пошел по стопам, а вернее по дорогам военной автоинспекции.

«Нашел часть, где мне надо было служить. Первый, кто попался, говорит: «Мачулко, так я же вашего отца хорошо знаю, он у меня права отобрал», - рассказал Алексей Мачулко.

Стройный ряд белоснежных патрулей и офицеры инспекторы - все как с иголочки на строевом смотре с обычными легковыми автомобилями, только в фирменной раскраске ВАИ. На небольшом плацу приемы экстремального вождения не продемонстрируешь, зато можно показать тоже не самое простое мастерство - филигранной парковки.

Дорожная инспекция для военных. Задачи понятны и ясны: следить, чтобы водители воинского транспорта не нарушали и по форме были одеты всегда - в общем смотрелись образцом для остальных автомобилистов.

Кроме этого нужно обеспечить передвижение воинских колонн и сопровождать высокопоставленных начальников, а еще обучать молодых - будущих защитников отечества, которые только собираются сесть за руль.

Тут же устроили настоящую проверку машины на прочность, впрочем, как и самого военного инспектора за рулем. В конкурсе «Дорожный патруль» водители ВАИ соревнуются в самом что ни на есть контраварийном вождении, и смотрится это в духе фильмов о скоростных гонках.

Среди всех стран-участниц российская команда - лучшая, выступали на новых отечественных авто.

В какой еще инспекции можно получить сразу с десяток автомобильных номеров - только в ВАИ. Офицеры частей приезжают сюда забрать госзнаки сразу для всей новой техники, поступившей в парк. Работа кипит и в аналитическом отделе инспекции, есть и такой - создан, чтобы изучать накопленный опыт и каждую новую задачу выполнять лучше предыдущей.