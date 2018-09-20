Орбиту МКС скорректируют второй раз за месяц

Центр управления полетами (ЦУП) скорректирует высоту орбиты Международной космической станции (МСК) в четверг, 20 сентября. Она будет приподнята на 400 метров.

Проведение корректировки запланировано приблизительно на 21.00. Маневр будет осуществлен при помощи служебного модуля «Звезда».

Его проведение необходимо для создания благоприятных условий для спуска на Землю корабля «Союз МС-08», который пройдет четвертого октября, а также запуска экспедиции на «Союзе МС-10», который запланирован на 11 октября.

«Двигатели проработают 17 секунд, подняв высоту орбиты станции примерно на 400 метров», - передает сообщение ЦУП РИА Новости.

Так, после проведения корректировки, средняя высота полета станции составит 405,7 километра.

Предыдущая коррекция проводилась шестого сентября, когда высота орбиты была приподнята на 350 метров.