Академию СБУ украсили огромным граффити с бойцом ФСБ

В Киеве здание Национальной академии Службы безопасности Украины украсили патриотическим граффити. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Граффити под названием «На страже безопасности Украины» открыл председатель СБУ Василий Грицак во время церемонии по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

На нем должны были быть изображены бок о бок стоящие воин-казак и воин-спецназовец СБУ. Однако пользователи Сети заметили, что вместо украинского спецназовца на граффити изображен член белорусской страйкбольной команды РОСН, которая занимается моделированием спецназа ФСБ России. Его фотография была ранее опубликована в журнале AirsoftMag.

Официальных комментариев со стороны ведомства по данному факту пока не последовало.