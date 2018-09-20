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Академию СБУ украсили огромным граффити с бойцом ФСБ

Дарья Михалина
00:45 20.09.2018
В Сети заметили, что на патриотическом рисунке изображен боец спецназа ФСБ.
Фото: СБУ
Видео: Служба безпеки України, Youtube

В Киеве здание Национальной академии Службы безопасности Украины украсили патриотическим граффити. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Граффити под названием «На страже безопасности Украины» открыл председатель СБУ Василий Грицак во время церемонии по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

На нем должны были быть изображены бок о бок стоящие воин-казак и воин-спецназовец СБУ. Однако пользователи Сети заметили, что вместо украинского спецназовца на граффити изображен член белорусской страйкбольной команды РОСН, которая занимается моделированием спецназа ФСБ России. Его фотография была ранее опубликована в журнале AirsoftMag.

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Официальных комментариев со стороны ведомства по данному факту пока не последовало.

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