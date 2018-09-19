В Москве водитель сбил переходившего трассу пешехода
Инцидент произошел в районе метро ВДНХ. Получивший травмы пешеход был доставлен в больницу.
Фото: Павел Зотов, ТРК Звезда
В Москве, по адресу Проспект Мира, 124, произошла серьезная авария.
Водитель автомобиля Nissan Juke сбил пешехода, который в неположенном месте перебегал проезжую часть. Инцидент произошел в 23:16 по московскому времени. Об этом «Звезде» рассказали в столичном ГИБДД.
Отмечается, что пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу.
В настоящий момент о его состоянии ничего не известно.