Кличко станет преподавать в Гарварде

Чемпион мира по боксу Владимир Кличко станет преподавателем в Гарвардском университете США, где прочитает курс лекций по менеджменту. Об этом рассказал его брат Виталий Кличко.

«Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде», - заявил он изданию «Бабель».

Отмечается, что речь идет о предмете Challenge Management (управление вызовами). По словам Виталия Кличко, в Гарварде заинтересовались лекциями боксера после того, как услышали положительные отзывы о курсе из швейцарского университета. Он подчеркнул, что его брат «действительно очень хороший менеджер».

Оба брата Кличко - бывшие чемпионы мира по боксу в тяжелой весовой категории. Свою спортивную карьеру Владимир Кличко завершил в 2014 году. За все время он одержал 64 победы и потерпел пять поражений.