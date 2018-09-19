В России начали взимать плату за sms на сервисные номера банков

Российские мобильные операторы ввели оплату за sms на сервисные номера банков. Среди них – компании Tele2, «Билайн» и МТС.

Сообщение на номер банка у оператора Tele2 обойдется клиентам в два рубля. При этом в компании отмечают, что их пользователи довольно редко пользуются подобной услугой, предпочитая онлайн-сервисы. Точно такую же сумму, в размере двух рублей, ввели и в компании МТС, пишут РИА «Новости».

Компания «Вымпелком», которой принадлежит бренд «Билайн», тарифицирует подобные sms дороже - по 2,5 рубля за сообщение.

Воздерживается от введения оплаты пока лишь «Мегафон», однако компания тоже изучает эту возможность.

Ранее ФАС возбудила уголовные дела против четверки ведущих операторов из-за разницы тарифов sms-рассылок для государственных и частных организаций.