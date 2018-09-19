Асад выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20

Президент Сирии Башар Асад 19 сентября направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью российских военнослужащих в авиакатастрофе у берегов САР. Об этом сообщает агентство SANA.

Асад подчеркнул, что «инцидент является результатом высокомерия и заносчивости Израиля».

«От имени сирийского народа я передаю вам и русскому народу мои самые глубокие соболезнования в связи с падением российского военного самолета Ил-20 в водах Средиземного моря, что привело к гибели русских героических солдат, выполнявших свою миссию»,- говорится в телеграмме.

По словам Асада, инцидент является результатом «обычного израильского высокомерия и заносчивости, Израиль всегда использует самые грязные средства для достижения своих презренных целей и совершает свою агрессию в нашем регионе».

«Мы уверены в том, что трагедия не помешает нам продолжать борьбу с терроризмом», - подытожил сирийский президент.

Напомним, в Министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит ракетой сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку израильских ВВС. В российском военном ведомстве отметили, что «в результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих».