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Главком ВВС Израиля с информацией об Ил-20 прибудет в РФ 20 сентября

Василиса Морозова
22:41 19.09.2018
Информацию о ситуации с российским самолетом Ил-20, сбитым у берегов Сирии, в ближайшее время в Москву привезет командующий ВВС Израиля.
Фото: iaf.org.il

Военная делегация из Израиля во главе с главнокомандующим ВВС Амикамом Норкиным привезет информацию по ситуации с российским самолетом Ил-20, сбитым ПВО Сирии при отражении атаки Израиля, в Москву.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую армейскую пресс-службу, главком израильских ВВС прибудет в российскую столицу 20 сентября.

«Командующий ВВС и сопровождающие его лица представят картину произошедшего во всех ее аспектах, включая основные выводы расследования, проведенного армией обороны Израиля», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Ил-20 исчез с радаров за час до полуночи 18 сентября. Позднее российское Министерство обороны сообщило, что самолет Ил-20 был сбит вечером 17 сентября ракетой сирийской ПВО, отражавшей атаку израильских ВВС. В результате чего погибли 15 российских военных.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, вина за сбитый самолет и гибель экипажа полностью лежит на Израиле. Однако израильская сторона настаивает, что за инцидент ответственна Сирия.  

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