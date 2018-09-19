США готовы к немедленным переговорам с КНДР об изменении формата двусторонних отношений

Соединенные Штаты готовы незамедлительно начать переговоры с КНДР об изменении формата двусторонних отношений между двумя странами. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после саммита лидеров глав государств Корейского полуострова.

Утром 19 сентября Помпео пригласил своего коллегу, министра иностранных дел КНДР ЛИ Ен Хо провести совместную встречу в Нью-Йорке на следующей неделе, передает ТАСС.

Кроме того, госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты поздравляют КНДР и Южную Корею с успешными итогами межкорейского саммита в Пхеньяне.

Ранее высокую оценку итогам прошедшего саммита также дал генсек НАТО Йен Столтенберг, указав, что он будет способствовать укреплению мира между двумя странами.

Напомним, в ходе прошедшего 19 сентября саммита в Пхеньяне лидеры КНДР и Южной Кореи сделали ряд важных заявлений, касающихся совместного мирного будущего в качестве соседей.