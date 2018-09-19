Киев намерен выслать венгерского консула за выдачу паспортов украинцам
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен выслать из страны консула Венгрии за выдачу паспортов украинским гражданам. Об этом он сообщил в видеообращении в Twitter.
«На самом деле, это видео с выдачей венгерских паспортов в венгерском консульстве - мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег», - отметил украинский министр.
По его словам, теперь есть доказательство, после которого молчать уже нельзя и надо отреагировать. В связи с чем он намекнул, что виновный в выдаче венгерских паспортов украинцам консул отправиться на родину.
«Консул поедет куда-то в Будапешт, и в другой венгерский город, но он, на самом деле, винтик в этой всей дипломатической конструкции», - добавил Климкин.
Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что у Будапешта есть два варианта – доказать, что видео о выдаче в генконсульстве в городе Берегово является фальшивым, либо принять сейчас меры.
Также Климкин ранее сообщил, что на будущей встрече с венгерским коллегой в Нью-Йорке затронет вопрос о выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором украинцам торжественно выдавали венгерские паспорта, а те присягали на верность Венгрии.