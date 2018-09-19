Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии автобусов в Воронеже

В департаменте здравоохранения Воронежской области рассказали о состоянии здоровья пассажиров, госпитализированных после столкновения пассажирских автобусов, произошедшего 18 сентября на трассе «Дон» под Воронежем.

По словам первого заместителя руководителя департамента здравоохранения Олега Минакова, жизни девяти пассажиров, находящихся в больнице, в настоящее время вне опасности.

Девять пациентов было доставлено в БСМП №10, из них трое уже отпущены для амбулаторного лечения. Шестеро пациентов, состояние которых средней степени тяжести, до сих пор находятся в больнице, однако их жизни тоже вне опасности.. В тяжелом состоянии - один пациент, который находится на искусственной вентиляции легких, но угрозы для его жизни также нет. Угрозы для жизни троих пациентов, доставленных в больницу скорой медицинской помощи №1, тоже отсутствуют. Когда позволит состояние госпитализированных, будет решен вопрос об их транспортировке по месту жительства.

Всего по данным департамента, в больницы были доставлены 14 человек. Шестерым была оказана помощь на месте, передает РИА «Новости».

Напомним, дорожная авария произошла во вторник 18 сентября вечером на 525-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе. Столкнулись два автобуса, направлявшихся из Москвы в Карачаево-Черкесию и Ставропольский край. Автобус Volvo, следовавший в Ставрополье, стоял на обочине, в него на скорости влетел автобус Neoplan с находившимися внутри пассажирами. Погибли водитель и трое пассажиров автобуса Volvo, еще одна женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли спасти ей жизнь.