Поезда из Финляндии в РФ задерживаются из-за технического сбоя

На неопределенное время задержаны все поезда, следующие из Хельсинки в Санкт-Петербург и Москву, в связи с техническим сбоем, который возник на железной дороге в столичном регионе Финляндии.

По данным финского железнодорожного оператора, компании VR, на пять часов был задержан скоростной поезд № 788 (Аллегро) из Хельсинки в Петербург, который должен был отправиться в 20:00. Он отправится в 01:30 20 сентября, отметили в компании.

Также был задержан на неопределенное время поез «Лев Толстой» Хельсинки – Москва N31/32, который должен был отправиться в 18.39.

«Железнодорожное движение было остановлено в Южной Финляндии на отрезках между Хельсинки и Риихимяки и между Хельсинки и Турку из-за сбоя в подаче электричества», - сообщает VR.

Ранее железнодорожный оператор сообщил, что на станции Пасила под финской столицей произошел несчастный случай, после чего случились перебои с электричеством.