Россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы в 2019

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений утвердила предложения Минтруда о переносе выходных дней в 2019 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минтруд РФ разработал проект постановления правительства, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в следующем году. Он предполагает, что выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу). А на пятницу 10 мая перенесут выходной день с субботы 23 февраля.

Таким образом, выходные дни по плану придутся на период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня и со 2 по 4 ноября. То есть правительство продлило россиянам как новогодние каникулы, так и майские праздники.