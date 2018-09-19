«Вместе будем всегда непобедимы» – Светлана Дружинина призвала принять участие в строительстве храма ВС РФ

Российская и советская киноактриса, кинорежиссер Светлана Дружинина поддержала идею строительства Главного храма Вооруженных Сил России в подмосковном парке «Патриот». Инициатором появления храма стал министр обороны РФ Сергей Кужегетович Шойгу.

«Я не просто поддерживаю, я невероятно рада это инициативе и этой идее, тому, что это будет происходить. Потому что всегда на Руси все армии, все войска всегда шли на все сражения вместе с верой в сердце и с крестом в руке», - сказала Светлана Дружинина.

Актриса рассказала, что даже великий русский полководец Александр Суворов перед сражением обращался с молебном о помощи, а в случае победы заказывал благодарственный молебен Господу.

«Это русская традиция, она могла затухать или замирать, но она никогда не уходила», - подчеркнула артистка.

По словам Дружининой, нельзя не поддержать инициативу строительства храма, посвященного не только представителям всех родов войск, но и Дню победы «над страшной чумой Европы – фашистским игом».

«Я благодарна этому начинанию. Вообще все храмы строились на пожертвования наших россиян. Тот же храм Спаса на Крови. Не важно, какая сумма вами будет вложена в это удивительное строительство, важно ваше участие. А участие – это есть взаимопонимание, а когда мы все вместе – мы же соборные люди, – значит мы будем всегда непобедимы», - добавила Дружинина.

Президент Владимир Путин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и патриарх Кирилл приняли участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Возведение Главного храма ВС РФ будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих и всех неравнодушных граждан.

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования на строительство храма можно найти по этой ссылке.