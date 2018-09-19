В ООН назвали число погибших в Донбассе мирных жителей

Управление ООН по правам человека зафиксировало, что с начала конфликта в Донбассе погибло более 3 тысяч мирных жителей. Об этом сказано в докладе УВКПЧ.

Согласно докладу организации, рассматривали период с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018 года.

«С начала конфликта по 15 августа 2018 года УВКПЧ зафиксировало 2737 погибших среди гражданского населения (1571 мужчина, 966 женщин, 96 мальчиков, 48 девочек и 56 взрослых неизвестного пола)», - сказано в докладе.

Поясняется, что с учетом 298 погибших во время авиакатастровы малазийского рейса МН17, которая произошла 17 июля 2014 года, общее количество гражданских составило не менее 3035 человек. Общее количество раненных на август нынешнего года составляет от 7 до 9 тысяч человек.

Напомним, конфликт на Украине длится почти четыре с половиной года. По данным ООН, жертвами этого конфликта стали более 10 тысяч человек. Боевые действия продолжаются до сих пор.