СК РФ проверит действия коллекторов, угрожавших 92-летнему ветерану из Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СК России по Татарстану провести доследственную проверку по факту действий коллекторов, угрожавших 92-летнему ветерану войны Юрию Величко из Казани.

Управляющая компания по ЖКХ, обнаружив у фронтовика и почетного гражданина города якобы долг в 40000 рублей сначала отключала свет в его квартире, а затем прибегла к услугам коллекторского агентства для того, чтобы выбить деньги из пожилого человека путем угроз.

«В рамках доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям коллекторов. Данный вопиющий факт в отношении ветерана ВОВ получит самую жесткую и принципиальную оценку в следственном комитете», - заявила представитель СУ СК России по Республике Татарстан Эльвира Газизова.

Напомним, после того, как история ветерана получила огласку в прессе, в Казани уволили руководителя управляющей компании, отключавшего электричество в квартире фронтовика.