«С Богом в душе» - губернатор Подмосковья поддержал идею возведения Главного храма ВС РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал «Звезде», что считает возведение Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации важным, приятным и очень торжественным событием.

«В Московской области действуют около полутора тысяч храмов, самой разной величины. Но самое главное, что все они полны людей, прихожан, очень много воскресных школ работает, поэтому Подмосковье – это православный край и очень приятно, что такой масштабный проект будет реализован на территории Московской области», - сказал Воробьев.

По словам губернатора, привлекательным выглядит и архитектурное решение комплекса, а всю композицию – собор и окружающий его парк – Воробьев назвал очень амбициозной.

«Для Вооруженных сил это знаменательный день. Любой, кто идет на ответственное, важное мероприятие, событие, тем более участвует в военных действиях, всегда идет с Богом в душе. Поэтому я думаю, такой центральный храм тоже очень символично и важно. Дает духовные силы», - добавил Андрей Воробьев.

Памятный камень, символизирующий начало строительства будущего храма, закладывали в День оружейника, семь лет назад установленного приказом Владимира Путина в память архангела Михаила, согласно библейской традиции являющегося предводителем всех небесных сил - пример нерушимой связи наших воинов и отцов настоятелей Русской православной церкви.

Президент Владимир Путин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и патриарх Кирилл приняли участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Возводить собор будут всем миром, не потратив ни копейки из государственного бюджета. Именно так как когда-то строились все знаковые религиозные сооружения России: от храма Христа Спасителя и морского Никольского собора в Кронштадте (главного храма Военно-Морского Флота) до Владимирского собора в Севастополе и храма Всех Святых на Мамаевом кургане в Волгограде.

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования на строительство храма можно найти по этой ссылке.