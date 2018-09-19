Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Построим Храм Вместе! ТЕГИ

«С Богом в душе» - губернатор Подмосковья поддержал идею возведения Главного храма ВС РФ

Наталья Вальханская
20:30 19.09.2018
Возведение Главного храма ВС РФ будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих и всех неравнодушных граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал «Звезде», что считает возведение Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации важным, приятным и очень торжественным событием.

«В Московской области действуют около полутора тысяч храмов, самой разной величины. Но самое главное, что все они полны людей, прихожан, очень много воскресных школ работает, поэтому Подмосковье – это православный край и очень приятно, что такой масштабный проект будет реализован на территории Московской области», - сказал Воробьев.

По словам губернатора, привлекательным выглядит и архитектурное решение комплекса, а всю композицию – собор и окружающий его парк – Воробьев назвал очень амбициозной.

«Для Вооруженных сил это знаменательный день. Любой, кто идет на ответственное, важное мероприятие, событие, тем более участвует в военных действиях, всегда идет с Богом в душе. Поэтому я думаю, такой центральный храм тоже очень символично и важно. Дает духовные силы», - добавил Андрей Воробьев.

Памятный камень, символизирующий начало строительства будущего храма, закладывали в День оружейника, семь лет назад установленного приказом Владимира Путина в память архангела Михаила, согласно библейской традиции являющегося предводителем всех небесных сил - пример нерушимой связи наших воинов и отцов настоятелей Русской православной церкви.

Президент Владимир Путин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и патриарх Кирилл приняли участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Возводить собор будут всем миром, не потратив ни копейки из государственного бюджета. Именно так как когда-то строились все знаковые религиозные сооружения России: от храма Христа Спасителя и морского Никольского собора в Кронштадте (главного храма Военно-Морского Флота) до Владимирского собора в Севастополе и храма Всех Святых на Мамаевом кургане в Волгограде.

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования на строительство храма можно найти по этой ссылке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.09.2018, 22:48
Асад выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20
Дата19.09.2018, 09:03
На учениях «Селенга-2018» впервые применят огнеметы «Солнцепек»
Дата18.09.2018, 13:10
Чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.09.2018, 13:03
В правительстве сообщили о росте производства радиоэлектроники в РФ
Дата19.09.2018, 08:44
Немецкие СМИ объяснили, почему Т-34 стал «смертоносным сюрпризом» для Вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Построим Храм Вместе!
21:01 В стране и мире
Видео
«Вместе будем всегда непобедимы» – Светлана Дружинина призвала принять участие в строительстве храма ВС РФ
20:30 В стране и мире
Видео
«С Богом в душе» - губернатор Подмосковья поддержал идею возведения Главного храма ВС РФ
17:05 В стране и мире
Видео
Патриарх Кирилл назвал состояние духа главным условием для будущих побед
16:05 В стране и мире
Видео
Путин назвал Главный храм ВС РФ символом нерушимости национальных традиций
15:40 В стране и мире
Видео
Путин и Шойгу приняли участие в освящении закладного камня Главного храма ВС РФ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:41 В стране и мире
Видео
Главком ВВС Израиля с информацией об Ил-20 прибудет в РФ 20 сентября
21:56 В стране и мире
Видео
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии автобусов в Воронеже
21:31 В стране и мире
Россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы в 2019
17:07 В стране и мире
Видео
«Это удар под дых»: Памфилова о сорванных выборах в Приморье
16:40 Армия
Видео
Летчики разбившегося МиГ-31 катапультировались - Минобороны РФ
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Жители деревни в Архангельской области отомстили за фотосессию итальянскому Vogue
Видео
Из-за урагана «Флоренс» в США образовались острова ядовитых муравьев
Корабль знаменитого капитана Кука обнаружили вдали от родных берегов
Видео
В Приморье затонул плавучий док с судами и кранами: видео
Видео
Беспорядки и стрельба: кабардинцы столкнулись с балкарцами в Приэльбрусье
Немецкие СМИ объяснили, почему Т-34 стал «смертоносным сюрпризом» для Вермахта
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.