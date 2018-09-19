Дело об угрозе теракта возбудили против пассажира рейса Москва - Владивосток

В отношении 32-летнего пассажира рейса Москва – Владивосток, устроившего дебош на борту самолета и угрожавшего взорвать воздушное судно, возбуждено уголовное дело об угрозе совершения террористического акта на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как оказалось, директор столичной рекламной компании во время полета оскорблял членов экипажа, а также угрожал взорвать самолет. Дебошир ударил бортпроводника, который пытался его остановить. Затем он продолжил буянить в отделе полиции аэропорта Владивостока.

«На рейсе Аэрофлота SU 1702, следовавшем из Москвы во Владивосток, 18 сентября 2018 года произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира. Аэрофлот намерен добиваться привлечения авидебошира к уголовной ответственности», - говорится в сообщении авиакомпании.

По данным перевозчика, мужчина грубо нарушал общественный порядок, «отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой пассажирам рейса, ударил бортпроводника и сидящего рядом пассажира». В «Аэрофлоте» отметили, что пассажиру будет отказано в перевозках на рейсах компании.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке был задержан дебошир, который угрожал расправой бортпроводникам и пассажирам самолета.