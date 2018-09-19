ОБСЕ назвала Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире
Об этом заявил журналистам спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик.
Фото: Anatolii Stepanov, Globallookpress
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик прокомментировал журналистам ход переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп. По его словам, в результате конфликта в Донбассе восток Украины сейчас является одной из самых заминированных территорий в мире.
Спецпредставитель пояснил, что данный факт констатировали во время работы подгруппы по безопасности. При этом на заседании была особенно отмечена «важность гуманитарного разминирования и системного подхода к нему».
Другими вопросами, которые обсуждались на заседании контактной группы и ее подгрупп, были вопросы прекращения огня, а также разведения сил и средств противостоящих сторон от линии соприкосновения.