ОБСЕ назвала Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик прокомментировал журналистам ход переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп. По его словам, в результате конфликта в Донбассе восток Украины сейчас является одной из самых заминированных территорий в мире.

Спецпредставитель пояснил, что данный факт констатировали во время работы подгруппы по безопасности. При этом на заседании была особенно отмечена «важность гуманитарного разминирования и системного подхода к нему».

Другими вопросами, которые обсуждались на заседании контактной группы и ее подгрупп, были вопросы прекращения огня, а также разведения сил и средств противостоящих сторон от линии соприкосновения.