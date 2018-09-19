Венгрия тайно выдает паспорта украинцам

Консульство Венгрии в Берегово тайно выдает украинцам венгерские паспорта, угощая шампанским в честь получения второго гражданства. Об этом пишет агентство «Укринформ».

Для получения венгерского гражданства украинцам необходимо всего лишь вслух трижды присягнуть на верность Венгрии.

«Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», - произносят на кадрах с места будущие граждане Венгрии.

В венгерском посольстве на Украине пока никак не прокомментировали данный инцидент.