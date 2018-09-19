Трамп анонсировал скорую встречу с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. У выступающего 19 сентября перед журналистами у Белого дома Трампа спросили, когда он встретится с северокорейским лидером.

«Мы встретимся (скоро)», - ответил он утвердительно.

Кроме того, американский президент заявил, что в отношениях с КНДР достигнут большой прогресс. А до того, как он стал президентом США, существовала угроза войны между странами.

«Я получил замечательное письмо от Ким Чен Ына, которое было доставлено три дня назад. Мы добиваемся огромного прогресса в отношении Северной Кореи», - отметил Трамп.

По его словам, сейчас отношения Вашингтона и Пхеньяна очень хорошие, они успокоились. Трамп напомнил, что КНДР больше не проводят ядерных и ракетных испытаний, а также вернули останки американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-х годах.