Памфилова: «Третьего тура выборов в Приморье не может быть»

После того, как результаты второго тура выборов главы региона в Приморье признали недействительными, о третьем туре выборов не может быть и речи. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, отвечая на вопрос о том, зачем необходим третий тур и почему нельзя было просто пересчитать голоса кандидатов.

«Никакого третьего тура нет. Если бы был третий тур, значит, опять те же самые кандидаты должны были участвовать. Сейчас все обнулили»,- пояснила Памфилова.

Напомним, ранее сорванные выборы в регионе глава ЦИК назвала «ударом под дых», перечеркнувшим работу огромного количества людей. Результаты признали недействительными из-за многочисленных нарушений, в числе которых были вбросы, изменения в протоколах и подкуп избирателей. Кандидаты в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов. При подсчете процентов голосов, отданных за кандидатов, данные вдруг стали значительно противоречить. По словам Памфиловой, новые выборы губернатора взамен недействительных могут состояться только через три месяца.