Украинская 8-летняя гимнастка скончалась от отравления в лагере

Восьмилетняя Маргарита Лукашук, которая была известной гимнасткой на Украине, скончалась после отравления в детском лагере «Славутич».

По данным украинских СМИ, девочка умерла еще прошлым летом, когда отдыхала под Киевом. В лагере произошло массовое отравление и Маргарита впала в кому. Несколько недель врачи пытались спасти юную спортсменку, но она скончалась, не приходя в себя.

Отмечается, что расследование отравления продолжается до сих пор, поскольку так и не была выявлена точная причина. По предварительным данным, дети могли отравиться из-за просроченных йогуртов.

Кроме того, остальные отравившиеся дети спустя какое-то время пришли в себя, умерла только гимнастка Лукашук. По данному факту было возбуждено уголовное дело.