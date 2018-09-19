Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жители деревни в Архангельской области отомстили за фотосессию итальянскому Vogue

Валентина Пескова
18:46 19.09.2018
В ответ на скандальные снимки в сентябрьском номере журнала, сделанные в российской деревне Чикинская, ее жители провели «ответную» фотосессию.
Жители деревни в Архангельской области отомстили за фотосессию итальянскому Vogue
Фото: Andrey Arkusha, Globallookpress

Скандальная фотосессия в сентябрьском номере итальянского Vogue, сделанная в российской деревне Чикинская Пинежского района Архангельской области, не нашла положительных откликов как у российских пользователей соцсетей, так и у самих жителей неожиданно прославившегося российского населенного пункта.

То, что дизайнеры Лотта Волкова, Демна Гвасалия и Гоша Рубчинский представили в модном журнале, как «ностальгическое представление о постперестроечном времени перемен», в интернете охарактеризовали прямо: отвратительное уродство. Напомним, на фотографиях одна из моделей в творениях дизайнеров предстает в том числе на фоне старинной церкви с крестом в руке. А у другой манекенщицы на лице вдруг появляются мужские усы.

«Отвратительное уродство, а еще оскорбление чувств верующих. Не смейте портить российскую красоту этим убожеством!», - пишут российские пользователи.

А сами жители деревни Чикинская между тем уже придумали, как ответить итальянскому журналу. И снялись в собственной фотосессии, под названием «Наш ответ Vogue: Красота глазами пинежан». В ней девушки в платках, красных национальных платьях и юноши в красных рубахах предстают в том числе на фоне стогов сена и русских берез. Как объяснили в районной администрации, они не стремились раскритиковать известный журнал, а хотели «показать свой взгляд на красоту Пинежья, архитектуры, природы и людей».

Картинка

Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА ВКонтакте

Картинка

Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА ВКонтакте

Картинка

Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА ВКонтакте

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.09.2018, 22:48
Асад выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20
Дата19.09.2018, 09:03
На учениях «Селенга-2018» впервые применят огнеметы «Солнцепек»
Дата18.09.2018, 13:10
Чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.09.2018, 13:03
В правительстве сообщили о росте производства радиоэлектроники в РФ
Дата19.09.2018, 08:44
Немецкие СМИ объяснили, почему Т-34 стал «смертоносным сюрпризом» для Вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:41 В стране и мире
Видео
Главком ВВС Израиля с информацией об Ил-20 прибудет в РФ 20 сентября
21:56 В стране и мире
Видео
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии автобусов в Воронеже
21:31 В стране и мире
Россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы в 2019
17:07 В стране и мире
Видео
«Это удар под дых»: Памфилова о сорванных выборах в Приморье
16:40 Армия
Видео
Летчики разбившегося МиГ-31 катапультировались - Минобороны РФ
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Жители деревни в Архангельской области отомстили за фотосессию итальянскому Vogue
Видео
Из-за урагана «Флоренс» в США образовались острова ядовитых муравьев
Корабль знаменитого капитана Кука обнаружили вдали от родных берегов
Видео
В Приморье затонул плавучий док с судами и кранами: видео
Видео
Беспорядки и стрельба: кабардинцы столкнулись с балкарцами в Приэльбрусье
Немецкие СМИ объяснили, почему Т-34 стал «смертоносным сюрпризом» для Вермахта
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.