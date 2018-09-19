Роспотребнадзор отказался вернуть курилки в российские аэропорты

Роспотребнадзор не поддержал инициативу по возращению курительных комнат, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор не поддерживает изменения, предлагаемые в действующее законодательство», - сказали в ведомстве.

Депутат от «Единой России» Сергей Боярский в ноябре прошлого года внес на рассмотрение в Госдуму предложение по возврату курительных комнат в аэропорты. По его словам, курительные комнаты бы соответствовали интересам некурящих, так как проконтролировать запрет на курение на всей территории аэропортов невозможно.

Его инициативу поддержали в аэропорту Шереметьево. Однако весной 2018 года Минздрав пришел к заключению, что возврат курилок нарушит Конституцию, так как воздух из курительных помещений загрязнит соседние комнаты. Тем самым будут нарушены права некурящих граждан на благоприятную среду без табачного дыма.