Путин рассказал Меркель о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Российский президент Владимир Путин проинформировал по телефону канцлера Германии Ангелу Меркель о российско-турецких договоренностях по стабилизации в Идлибе. Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе Берлина.

Путин сообщил Меркель, что договорился с турецким президентом Тайипом Эрдоганом создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск.

В беседе с Меркель также была затронута тема Донбасса. Лидеры России и Германии подтвердили желание содействовать урегулированию внутриукраинского конфликта, в том числе в рамках «нормандского формата».

Напомним, на состоявшихся 17 сентября переговорах в Сочи президенты РФ и Турции договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения армии Сирии и вооруженной оппозиции.