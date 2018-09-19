Суровая прабабушка застрелила аллигатора из-за мести

Пожилая американка застрелила огромного аллигатора из мести за ее пропавшего пони. Нужно отметить, что суровая женщина занимает должность мэра города Ливингстон и буквально недавно смогла почувствовать себя в новом качестве – стала прабабушкой.

Рептилия была убита из чувства мести – три года назад с ранчо пожилой леди пропал пони. Останки бедного животного так и не нашли, хозяйка подозревала в этом крупного аллигатора и затаила злобу. Случай отомстить подвернулся только в сентябре этого года. О мести, которую пожилая леди подала холодной написал портал USA Today.

Нужно сказать, что застрелить аллигатора абы когда в Техасе нельзя – сезон охоты на рептилий открыт всего 20 дней в году. И именно в этот небольшой промежуток времени рептилия нужного размера имела неосторожность вылезти на ранчо к мэру Ливингстона. Женщина посчитала, что рептилия вполне могла совершить преступление трехлетней давности. На ранчо поставили ловушки и аллигатор попался, о чем было незамедлительно доложено.

Дама приехала со службы и одним метким выстрелом убила рептилию. По решению мэра, мясо съедят, из кожи сошьют сапоги, а голову суровая леди планирует повесить в рабочем кабинете. Размеры аллигатора действительно впечатляют – рептилия весила 263 килограмма, а ее длина была свыше трех с половиной метров.