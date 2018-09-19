«Это удар под дых»: Памфилова о сорванных выборах в Приморье

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала «ударом под дых» признание недействительными результаты выборов главы региона в Приморье. По словам Памфиловой, ей очень обидно, что данная ситуация абсолютно перечеркнула всю работу Центризбиркома.

«Это просто не передать... Мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз - такой удар под дых», - расплакалась глава Центризбиркома.

Как заявила Памфилова, она не позволит никому перечеркнуть работу огромного количества людей. При этом ЦИК, по ее словам, настроен даже на отмену выборов, если на то будет серьезный повод.

Напомним, ЦИК признал, что выборы в Приморье состоялись, однако их результаты признать не могут из-за многочисленных нарушений, в числе которых были вбросы, изменения в протоколах и подкуп избирателей. Новые выборы губернатора взамен недействительных могут состояться только через три месяца.