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В «Вконтакте» теперь можно послушать подкасты

Екатерина ГАБЕЛЬ
17:06 19.09.2018
Сейчас эта функция доступна уже около сотни сообществ.
В «Вконтакте» теперь можно послушать подкасты
Фото: Вконтакте

Теперь в «Вконтакте» можно бесплатно разместить свои подкасты. С сегодняшнего дня соцсеть запустила такую платформу. Сейчас опубликовать аудио в новом формате могут около 100 сообществ.

Разработчики постарались сделать прослушивание максимально удобным для пользователей. Подкаст можно будет слушать на любом устройстве без ограничения по времени, добавить выпуск в закладки. С друзьями можно будет поделиться понравившимся фрагментом, а если прослушивание по каким-то причинам было прервано, то система запомнит, где подскат был остановлен и продолжит воспроизведение с конкретного момента. О новшестве гворится в официальном блоге соцсети.

«Мы видим, что формат подкастов все больше обращает на себя внимание как авторов, так и слушателей», - рассказал директор по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрей Законов.

Те, кто хочет присоединиться к платформе, должны отправить заявку.  

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