МВД: по базе данных ФМС нельзя определись связь Боширова и Петрова с ГРУ

По базе данных ФМС невозможно определись, является ли человек сотрудником ГРУ либо любого другого ведомства. Об этом рассказал замглавы МВД России Игорь Зубов, комментируя «расследование» об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Британия заподозрила в причастности к отравлению шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«В ФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще, нет таких подразделений, физически нет», - отметил он, поясняя, что невозможно понять, являются ли они сотрудниками этого управления.

Ранее британский проект Bellingcat опубликовал материал, в котором утверждается, что, «согласно базе данных ФМС, Петров и Боширов были агентами ГРУ».

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 5 сентября сообщила парламенту Великобритании о расследовании инцидента в Солсбери. Она заявила, что в покушении на Скрипалей Лондон подозревает двух россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. После чего британская полиция опубликовала фотографию этих мужчин, которые, как считают следователи, ездили по стране с российскими паспортами.