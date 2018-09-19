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МВД: по базе данных ФМС нельзя определись связь Боширова и Петрова с ГРУ

Василиса Морозова
16:55 19.09.2018
Замглавы МВД России Игорь Зубов прокомментировал расследование агентства Bellingcat о подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.
МВД: по базе данных ФМС нельзя определись связь Боширова и Петрова с ГРУ
Фото: Metroplitan Police, Global Look Press

По базе данных ФМС невозможно определись, является ли человек сотрудником ГРУ либо любого другого ведомства. Об этом рассказал замглавы МВД России Игорь Зубов, комментируя «расследование» об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Британия заподозрила в причастности к отравлению шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«В ФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще, нет таких подразделений, физически нет», - отметил он, поясняя, что невозможно понять, являются ли они сотрудниками этого управления.

Ранее британский проект Bellingcat опубликовал материал, в котором утверждается, что, «согласно базе данных ФМС, Петров и Боширов были агентами ГРУ».

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 5 сентября сообщила парламенту Великобритании о расследовании инцидента в Солсбери. Она заявила, что в покушении на Скрипалей Лондон подозревает двух россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. После чего британская полиция опубликовала фотографию этих мужчин, которые, как считают следователи, ездили по стране с российскими паспортами.

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