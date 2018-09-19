В Австралии задержан подросток, подкладывавший иглы в клубнику

Австралийская полиция задержала подростка, который в шутку начал подкладывать иглы в клубнику, после того как увидел новости о преступниках, из-за которых во фруктах были найдены иголки и булавки.

Как сообщает телеканал ABC, полиция не стала арестовывать несовершеннолетнего, ему вынесут только предупреждение.

Напомним, полиция расследует серию происшествий с иглами в ягодах и фруктах, чтобы выяснить, кто первым начал подкладывать опасные предметы в продукты. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет тюрьмы.

Кроме того, за помощь в поиске преступников правоохранители пообещали 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США).