В Австралии задержан подросток, подкладывавший иглы в клубнику
Полиция в Австралии задержала несовершеннолетнего, подражающего преступнику, подкладывающему иглы в ягоды и фрукты.
Фото: Joshua Gane, Facebook
Видео: The Nine Screen, Youtube
Австралийская полиция задержала подростка, который в шутку начал подкладывать иглы в клубнику, после того как увидел новости о преступниках, из-за которых во фруктах были найдены иголки и булавки.
Как сообщает телеканал ABC, полиция не стала арестовывать несовершеннолетнего, ему вынесут только предупреждение.
Напомним, полиция расследует серию происшествий с иглами в ягодах и фруктах, чтобы выяснить, кто первым начал подкладывать опасные предметы в продукты. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет тюрьмы.
Кроме того, за помощь в поиске преступников правоохранители пообещали 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США).