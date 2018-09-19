Жителю Екатеринбурга приписали долг за ЖКХ почти в шесть миллионов рублей

Житель Екатеринбурга Матвей Захаров получил счет на оплату за пользование водой в своей квартире почти на шесть миллионов рублей. Согласно документу, только за август мужчина должен заплатить за воду более двух миллионов рублей, и при этом еще три с половиной миллиона - за водоотведение.

По словам хозяина, счетчик в его квартире показывает, что он израсходовал более 99 тысяч кубометров воды, пишет Ura.ru. Однако в реальности такой объем ему не удалось бы израсходовать и за 170 лет. Неисправный счетчик в квартире Захарова заменили, однако долг при этом не списали. При этом за его неуплату стали отключать свет.

Мужчине удалось оспорить долг в суде и выиграть дело против управляющей компании. После этого свет в квартире включили, однако квитанцию почти на шесть миллионов прислали опять. Екатеринбуржец обратился в прокуратуру и полицию, с просьбой проверить, откуда берутся такие цифры и признать их недействительными.