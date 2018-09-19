Патриарх Кирилл назвал состояние духа главным условием для будущих побед

В парке «Патриот» в скором времени появится Главный храм Вооруженных сил РФ, который возведут по инициативе министра обороны РФ Сергей Шойгу. Сегодня состоялась церемония заложения камня в основание храма.

Говоря о храме, который будет возводиться исключительно на народные пожертвования, патриарх Кирилл выразил уверенность, что он станет тем местом, где военнослужащие смогут с особым чувством помолиться Богу за себя и за Родину.

«Мы совершили деяние, которое будет вписано в историю Вооруженных Сил России, которое будет вписано в историю нашего Отечества. Заложен храм в честь нашей победы и в Великой Отечественной войне и, наверное, во всех тех войнах, которые выпали на долю нашего народа. Эти победы спасли народ, обеспечили само физическое существование нашей нации», - сказал он.

Как отметил в своей речи патриарх, Вооруженные Силы и сегодня являются основным фактором сохранения свободы, независимости и суверенитета России.

«Трудно переоценить роль и значение воинства российского. Чтобы войска могли побеждать, нужно соблюсти много условий, это касается и уровня подготовки, и уровня вооружений, но, наверное, самое главное условие, которое необходимо всегда блюсти - это состояние духа тех, кто через присягу верности стране дает обещание, в том числе, и жизнь свою положить за Родину», - добавил он. «Источником духа является Бог, поэтому укрепление духовной силы человека осуществляется, в первую очередь, через молитву. Когда мы соединяемся с Богом, то замыкается цепь между нами и Господом, и через эту цепь идет божественная энергия, укрепляющая дух человека. Вот для этого мы и строим храмы. И как замечательно, что по инициативе Вооруженных Сил России в этом особом месте будет воздвигнут храм - и в честь наших былых побед, и как то место, где военнослужащие смогут с особым чувством помолиться Богу за себя, за близких и, конечно, за Родину», - заключил патриарх.

Возведение храма курирует благотворительный фонд «Воскресение». Посмотреть все реквизиты для осуществления пожертвования на строительства храма можно по данной ссылке.