Корабль знаменитого капитана Кука обнаружили вдали от родных берегов

Обломки знаменитого корабля «Endeavour», принадлежащего легендарному капитану Куку, по всей видимости обнаружили в 17 тысячах километров от побережья Великобритании, возле Род-Айленда. Остров расположен у восточного побережья США.

После детального изучения документов исследователи и дайверы сузили географию поисков и, наконец, наткнулись на обломки, которые могли бы принадлежать легендарному кораблю.

В скором времени исследователи должны создать 3D модель места кораблекрушения. Об этом сообщили представители исследовательского центра на Род-Айленд. Подробности экспедиции должны появиться в начале будущего года. Об этом сообщил телеканал CNN.

Нужно отметить, что этот корабль, несмотря на его впечатляющую «карьеру» (кругосветка Кука и экспедиция к берегам Австралии и Новой Зеландии), позже был «понижен в ранге» и стал транспортником. Во время борьбы за независимость корабль использовали как плавучую тюрьму для тех, кто имел наглость восстать против короны. А когда в войну решила вмешаться Франция, да еще и на стороне Вашингтона, «Endeavour» вместе с 12 другими кораблями затопили вблизи Рон-Айленда. Таким образом Британия пыталась перекрыть французским судам вход в бухту для доставки помощи повстанцам.