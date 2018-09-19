Собянин назначил новое правительство Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин, 18 сентября официально повторно вступивший в свою должность после переизбрания, назначил новый состав правительства Москвы.

Так, был отправлен в отставку бывший заместитель мэра Леонид Печатников, отвечавший за социальный блок. Теперь эту должность будет занимать Анастасия Ракова.

«Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Человек он практический, замечательный доктор, и чиновничья работа ему была не совсем по душе, о чем он не раз мне говорил. Я очень благодарен Леониду Михайловичу и надеюсь, что он останется хотя бы моим советником», - написал Собянин в своем блоге.

Заместителем мэра по экономике стал Владимир Ефимов, ранее работавший руководителем департамента. Его Собянин охарактеризовал как «молодого, современного и способного человека». А Наталья Сергунина возглавила аппарат Правительства и будет курировать блок вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства.